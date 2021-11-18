Большинство французов поддерживают идею "локдауна" для невакцинированных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Большинство французов считают целесообразным введение "локдауна" исключительно для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe для телеканала BFM TV.

Согласно его результатам, 59% опрошенных заявили, что выступают за такое ограничение, 41% респондентов - против.

Опрос также показал, что 60% французов обеспокоены эпидемиологической ситуацией в стране. Причем обеспокоенность выше среди вакцинированных (63%). Только 40% из тех, кто не привился от коронавируса, не беспокоятся из-за ситуации с COVID-19 в стране.

Участников опроса также спросили, готовы ли они продолжать соблюдать меры безопасности для борьбы с распространением коронавируса. Выяснилось, что 57% респондентов готовы продолжать "строго соблюдать" их, 40% намерены соблюдать только некоторые меры, а 3% заявили, что вообще не будут их выполнять.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек. Он проводился в период с 16 по 17 ноября.

В последние недели ситуация с распространением коронавируса в ряде европейских стран осложнилась. Некоторые страны начали возвращать отмененные ранее ограничения. В Австрии ввели "локдаун" для невакцинированного населения.