Глава Минобороны Украины заявил, что не верит в агрессивные намерения России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить "российскую агрессию", при этом отмечает, что РФ вряд ли решится на наступление.

"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий - ИФ). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска", - сказал Резников в интервью Украинской службе "Голоса Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом - ИФ), опубликованном в пятницу.

При этом он отметил, что вблизи границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества - ИФ) это стало немного неожиданным".

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - сказал министр.

На вопрос, насколько ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему бы "хотелось видеть больше такой солидарности, больше решимости". "Кто точно понимает все риски - это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза, и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе", - подчеркнул Резников.

В начале ноября американские СМИ сообщили, что Россия вновь сосредотачивает свои войска возле границы с Украиной. Власти США выражали обеспокоенность перемещением российских войск, но признали, что не понимают намерений РФ в отношении Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.