Байден провел церемонию помилования индейки в преддверии Дня благодарения

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу даровал помилование индейке по кличке Джелли перед наступающим 25 ноября Днем благодарения.

"Я милую тебя", - сказал Байден, обращаясь к индейке по кличке Джелли на церемонии в саду Белого дома. При этом он пошутил, упомянув о том, что индейки для церемонии были выбраны в том числе и "по статусу вакцинации".

Несмотря на то, что президент распорядился "помиловать" только одну индейку, традиционно жизнь даруется и второй индейке - по кличке Пинат Баттер.

Как сообщают американские СМИ, индеек с кличками Пинат Баттер (Арахисовое масло) и Джелли (Джем) вырастили в городе Джаспер в округе Дубойс (штат Индиана, США). Обе индейки весят по 18 кг.

После пятничной церемонии Пинат Баттер и Джелли вернутся домой в Индиану и проживут остаток дней при Университете Пердью в городе Уэст-Лафейетт.

В прошлом году в церемонии участвовали индейки Корн (Кукуруза) и Коб (Початок).

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 25 ноября.