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Врач Саакашвили счел, что экс-президенту необходима реабилитация в гражданской клинике

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что для полной реабилитации после голодовки экс-президенту понадобятся месяцы и этот период он должен находиться в гражданской клинике.

"Сейчас у Михаила Саакашвили проблемы неврологического характера, и сделать прогноз в этом направлении я не могу. Действительно, он начал принимать пищу, но никто не знает, что может произойти завтра", - сказал Кипшидзе журналистам.

В миреСаакашвили в военном госпитале в городе Гори начал принимать пищуЧитать подробнее

Он передал слова Саакашвили, что он благодарит за оказание помощи врачей госпиталя в Гори и чувствует себя комфортабельно.

"И все же лечение в этих условиях невозможно для такого больного. Реабилитация должна быть длительной - один, два, три, четыре месяца. Поэтому, если бы я имел право принятия решения, то такому человеку дал бы возможность лечиться за пределами тюрьмы и тюремного надзора, в гражданской клинике", - сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что утром у Саакашвили уже произошел конфликт с охранниками, не позволившими ему открыть окно в палате.

"Только принятием лекарств Михаил Саакашвили не будет излечен, есть и другие проблемы, к примеру, связанные со стрессом", - сказал врач.

Он отметил, что не является юристом, однако, возможно, есть в законе статья, по которой на время лечения Саакашвили могут приостановить статус заключенного. Кипшидзе считает, что реабилитация Саакашвили не закончится быстро и просто.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Николоз Кипшидзе Гори

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