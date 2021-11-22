Что случилось этой ночью: понедельник, 22 ноября

Умерла актриса Нина Русланова, автомобиль въехал в толпу на параде в США, Карпин решил не уходить из сборной России по футболу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умерла актриса Нина Русланова. Народная артистка РФ скончалась в воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Комментируя кончину Руслановой, российские деятели культуры назвали ее гениальной актрисой, мастером импровизаций, образы которой покорили сердца миллионов зрителей.

- Несколько человек погибли и более 20 пострадали при наезде автомобиля на людей в США. Инцидент произошел во время рождественского парада в городе Уокешо (Висконсин). Госпитализированы 23 человека, из них 12 - дети. Подозреваемый задержан.

- Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов. По данным экзит-полов, Радев получил от 64% до 68% голосов, его соперник Анастас Герджиков - чуть более 30%.

- Валерий Карпин решил пока не уходить из сборной. По его словам, он останется главным тренером сборной России по футболу как минимум на период стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022.