ЦИК Болгарии подтвердил переизбрание Радева президентом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Болгарии в понедельник подтвердила победу действующего президента страны Румена Радева во втором туре выборов главы государства, сообщает Болгарское национальное телевидение.

ЦИК Болгарии отметил, что на основании подсчета 100% избирательных протоколов за Радева отдали голоса 66,72% участников выборов.

Он стал вторым болгарским президентом, добившимся переизбрания на второй срок. Ранее на второй срок переизбирали лишь президента Георгия Пырванова.

В паре с Радевым на пост вице-президента избрана Илияна Йотова.

Соперник Радева во втором туре Анастас Герджиков заручился поддержкой 31,8% избирателей.