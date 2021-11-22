Берлинский суд постановил выдать США российского диджея Казначеева

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Аппеляционный суд города Берлина постановил выдать российского музыканта Дениса Казначеева в США по обвинению в отмывании денег. Об этом говорится в тексте решения четвертого уголовного сената Апелляционного суда Берлина.

Как уточнил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, в решении суда говорится о приемлемости экстрадиции с оговоркой, что США не будут без согласия Германии выдвигать иные обвинения в адрес Казначеева, которые не составляют предмет запроса. Условия содержания Казначеева под стражей не должны измениться в худшую сторону.

По его словам, обвиняемому не сообщили о месте и времени проведения заседания и о гарантиях, которые предоставили представители США. Он подчеркнул, что при принятии решения о выдаче в США суд допустил ряд нарушений. "Заседание прошло без участия Казначеева, заочно. Это нарушает базовые принципы судопроизводства. У россиянина не было возможности подготовить свою позицию",- сказал он.

По словам правозащитника, Казначееву не предоставили все документы к заседанию, также не было незамедлительно предоставлено решение суда на русском языке, что также является нарушением, в частности - права на доступный язык судопроизводства. "Нет доказательств его причастности к инкриминируемому деянию, он не имеет профильного экономического или технического образования, он простой диджей, а, находясь в Германии, соблюдал все законы этой страны. Также хочу подчеркнуть, что в США Казначеев может быть подвергнут пыткам, ведь примеров бесчеловечного обращения с заключенными, противоречащих нормам международного права, в том числе, с нашими гражданами, в этой стране предостаточно",- отметил Мельников.

Он заявил, что близкие Казначеева объявили сбор средств для обеспечения его адвокатами. "Сейчас у него совсем нет денег, он жил, снимая маленькую квартиру на окраине Берлина, зачастую занимая на это денег у знакомых, что еще раз показывает абсурдность обвинений в многомиллионных махинациях", - заключил он.

В июле 2020 года суд в Берлине одобрил ходатайство об освобождении Казначеева под залог в размере 20 тысяч евро. Власти Америки обвиняют его в многомиллионном отмывании денежных средств через Даркнет.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США. По ее словам, все юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов.

Кроме того, по словам дипломата, в направленном в общем порядке Сенатом Берлина посольству уведомлении районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах дела. Захарова выразила надежду на то, что в Берлине "проявят здравый смысл" и "не пойдут на поводу у Вашингтона, который уже не один год систематически использует экстерриториальную трактовку правовых норм" для преследования граждан РФ по всему миру.