Группа законодателей призвала Байдена начать поставки нефти из стратегических запасов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Демократы в Палате представителей США призывают президента Джо Байдена начать поставки на внутренний рынок страны нефти из Стратегического нефтяного резерва США (SPR) и восстановить запрет на экспорт нефти, чтобы снизить растущие цены на энергоносители.

В письме, направленном Байдену группой законодателей во главе с конгрессменом Ро Ханной, подчеркивается, что необходимы срочные действия для обеспечения "доступной и надежной энергии для американских семей", сообщают СМИ.

Также в нем содержится призыв к Байдену "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для снижения цен на бензин в краткосрочной перспективе".

Знакомый с ситуацией источник в администрации Байдена сообщил журналистам, что, как ожидается, министерство энергетики США объявит о предоставлении кредита на закупки топлива из стратегических запасов.

Демократы требуют также восстановить запрет на экспорт нефти, что может увеличить внутренние поставки и еще больше снизить потребительские цены, которые недавно достигли 31-летнего максимума.

Запрет на экспорт был снят Конгрессом США в 2015 году в рамках изменения энергетической политики,

У президента есть полномочия объявлять чрезвычайное положение и ограничивать или прекращать экспорт нефти на срок до года, хотя эксперты говорят, что шансы на то, что он это сделает, невелики.

Как накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с этой темой источники, Байден планирует объявить о решении использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны.

В сообщении отмечается, что официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Индия, Япония и Южная Корея.

Агентство называет это "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация, независимо от того, будет ли она использовать стратегический запас нефти, призовет ОПЕК увеличивать добычу.

"В любом случае мы будем добиваться от ОПЕК того, чтобы поставки нефти соответствовали спросу", - сказала она журналистам на брифинге.

Псаки напомнила, что подобные переговоры США уже давно ведут с ведущими экспортерами нефти. Она не стала комментировать сообщения СМИ о планах Байдена использовать часть стратегического запаса, чтобы добиться снижения цен на нефть.

В начале ноября Байдена, как сообщалось, спрашивали на пресс-конференции, собирается ли он задействовать нефть из стратегического запаса для решения проблемы высоких цен на энергоресурсы. Тогда президент США предпочел не отвечать.