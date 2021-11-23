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Ученые уличили SARS-CoV-2 в обмане иммунитета и сбое в утилизации клеток

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Исследовательская группа ученых из Норвегии, Исландии, Финляндии и США установила, что коронавирус SARS-CoV-2 вмешивается в процесс аутофагии, являющийся частью иммунной системы, сообщает Medical Xpress.

Аутофагосомы – сферические структуры, которые поглощают поврежденные белки, бактерии, вирусы и т.п. и транспортируют их в лизосомы, где ферменты расщепляют материал на молекулы, которые можно использовать повторно.

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Ученые выяснили, что два белка FIP200 и ATG16L1, которые находятся на разных клеточных мембранах, сливаются, образуя "гибридные пред-аутофагосомные структуры" (HyPAS), и аутофагия зависит от образования этих мембран внутри клетки.

Было установлено, что SARS-CoV-2 захватывает клеточную мембрану, ускользая от клеточных иммунных механизмов, препятствующих размножению вирусов в цитоплазме.

"Чтобы вирус был успешным, ему нужно спрятаться внутри мембран, чтобы эти системы, существующие внутри клетки, не обнаружили его. Он подавляет аутофагию, чтобы использовать мембраны для своей собственной подлой работы", - отмечает руководитель научной группы, директор Центра передового опыта биомедицинских исследований по аутофагии, воспалению и метаболизму Университета Нью-Мексико (США) Вохо Деретик, слова которого приводятся в сообщении.

коронавирус

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