В США нашли антитело, от которого коронавирус практически не может уклониться

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов – семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты, сообщает портал Medical Xpress.

"Антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по-видимому, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации", - говорится в сообщении.

Результаты исследования представлены в журнале Science.

Антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и используемые при лечении моноклональные антитела, S2K146 нацелен на вирусный спайковый белок.

В публикации в Science отмечается, что в экспериментах на сирийских хомячках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

Ученые установили, что это антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.

В результате любое изменение вирусного всплеска, которое снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки, отмечает издание.

В ходе экспериментов ученые выявили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.

При этом, отмечают исследователи, ни одна из мутаций, присутствующих в недавно идентифицированном варианте "омикрон" SARS-CoV-2, не повлияла на связывание S2K146, хотя эффект полного набора мутаций "омикрона" еще предстоит оценить.

Ранее эта же группа ученых выявила четыре класса антител, которые сохранили свою способность нейтрализовать "омикрон", спайковый белок которого способен связываться с клетками в 2,4 раза лучше, чем спайк, обнаруженный в вирусе, выделенном в самом начале пандемии.

Кроме того, им не удалось подтвердить эффективность большинства разрешенных методов лечения COVID-19 моноклональными антителами – все они, кроме одного, не имели или имели заметно сниженную активность против "омикрона" в лаборатории.