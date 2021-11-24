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Трамп встретился с оправданным присяжными Кайлом Риттенхаусом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп встретился с Кайлом Риттенхаусом, ранившего одного и застрелившего двух человек во время протестов 2020 года. Ранее суд присяжных признал молодого человека невиновным по всем пунктам обвинения.

Fox News публикует комментарий 45-го президента США, который назвал Риттенхауса жертвой неправомерных действий прокуроров.

"Несправедливо, что на его долю выпали все эти страдания, связанные с участием в судебном процессе. Если бы он не нажал на курок, он был бы мертв. Парень, который приставил оружие к его голове, собирался нажать на курорк!" - сказал Трамп.

Риттенхаус в прошлом году сделал несколько выстрелов из винтовки по напавшим на него участникам погромов в городе Кеноша, штат Висконсин. Один из нападавших был вооружен пистолетом. Риттенхаус скрылся с места происшествия, однако позже решил сдаться полиции.

В суде адвокаты настаивали на том, что Риттенхаус действовал в пределах самообороны.

США Дональд Трамп Кайл Риттенхаус

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