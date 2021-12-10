Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эстония отправила в Литву новый отряд полиции для противодействия мигрантам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны (ДППО) Эстонии отправил в пятницу новый отряд полицейских ESTPOL5 для оказания помощи в противодействии незаконным перемещениям мигрантов через Белоруссию.

В задачу отряда, состоящего из 16 полицейских, включая команды беспилотников и двух кинологов, входит обеспечение порядка в центре размещения иммигрантов. Экипажам беспилотников предстоит мониторить белорусско-литовский участок границы.

ЭкономикаЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в БелоруссиюЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в БелоруссиюЧитать подробнее

"С лета мы помогали Литве бороться с миграционным давлением, создаваемым Беларусью. Мы были одними из первых, кто протянул руку помощи. Помимо гуманитарной помощи, оборудования и колючей проволоки, мы отправили в общей сложности 80 человек", - сказал министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани.

По его словам, "мы наблюдаем некоторую деэскалацию, но ситуация все еще не решена полностью. Поэтому мы должны продолжать быть готовым и поддержать наших партнеров".

Эта миссия является шестой по счету, как и предыдущие, она продлится месяц. Первая команда ESTPOL5 была отправлена Эстонией в Литву 7 июля. ESTPOL5 оказывает помощь Литве в соответствии с двусторонним соглашением между ДППО и литовской пограничной службой.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что она намеренно создала хаос близ границ ЕС в ответ на европейские санкции. Страны Балтии и Польша обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".

Эстония Литва

Новости по теме

Новости

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 268,5 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 10 декабря

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Почти 50 человек погибли в ДТП в Мексике

Россиянин приговорен в США к четырем годам заключения за киберпреступления

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Киев заявил, что корабль ВМС Украины выполнял задачи в своих территориальных водах

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Совет ЕС решил, что Хорватия готова стать полным членом Шенгенского пространства

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Макрон анонсировал контакты с Путиным и Зеленским на следующей неделе

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд 10 декабря решит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });