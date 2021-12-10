Эстония отправила в Литву новый отряд полиции для противодействия мигрантам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Департамент полиции и пограничной охраны (ДППО) Эстонии отправил в пятницу новый отряд полицейских ESTPOL5 для оказания помощи в противодействии незаконным перемещениям мигрантов через Белоруссию.

В задачу отряда, состоящего из 16 полицейских, включая команды беспилотников и двух кинологов, входит обеспечение порядка в центре размещения иммигрантов. Экипажам беспилотников предстоит мониторить белорусско-литовский участок границы.

"С лета мы помогали Литве бороться с миграционным давлением, создаваемым Беларусью. Мы были одними из первых, кто протянул руку помощи. Помимо гуманитарной помощи, оборудования и колючей проволоки, мы отправили в общей сложности 80 человек", - сказал министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани.

По его словам, "мы наблюдаем некоторую деэскалацию, но ситуация все еще не решена полностью. Поэтому мы должны продолжать быть готовым и поддержать наших партнеров".

Эта миссия является шестой по счету, как и предыдущие, она продлится месяц. Первая команда ESTPOL5 была отправлена Эстонией в Литву 7 июля. ESTPOL5 оказывает помощь Литве в соответствии с двусторонним соглашением между ДППО и литовской пограничной службой.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что она намеренно создала хаос близ границ ЕС в ответ на европейские санкции. Страны Балтии и Польша обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией".