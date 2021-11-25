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"Евротройка" обеспокоена перспективами создания ядерного оружия в Иране

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания, Франция и Германия ("евротройка" по Ирану) выразили обеспокоенность тем, что продолжение Ираном программы обогащения урана может позволить Тегерану перейти к созданию ядерного оружия.

В совместном заявлении трех стран говорится, что при дальнейшем обогащении уже имеющихся у Ирана запасов расщепляющегося материала возможно произвести более одного ядерного боеприпаса. Отмечается, что накопление урана, обогащенного на 20% и 60%, "сокращает время, необходимое Ирану для создания первого ядерного боеприпаса".

Одновременно "евроторойка" обратила внимание, что "Иран также накопил необходимые знания, имеющие решающее значение для производства ядерного оружия".

В заявлении Великобритании, Франции и Германии подчеркивается, что у Ирана "нет правдоподобного гражданского обоснования для обогащения урана на 20 и 60%, а производство высокообогащенного урана является беспрецедентным для государства, не имеющего оружейной программы".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Иран в ответ на выход США из СВПД в 2018 году и возобновление Вашингтоном санкционной политики отказался от ряда ограничений, предусмотренных ядерной сделкой, и стал наращивать уровень и объемы обогащения урана.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем в переговорах была пауза, но они должны возобновиться 29 ноября. Переговорный процесс был приостановлен на время президентских выборов и формирование нового правительства в Иране, он должен возобновиться 29 ноября.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил на этой неделе об обеспокоенности России все большим отклонением Ирана от положений СВПД. При этом он считает, что "необходимо устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки, а именно выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона" на Тегеран.

Великобритания Франция Германия Иран СВПД

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