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"Евротройка" призвала Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Евротройка" по Ирану - Великобритания, Франция и Германия - выразила озабоченность сокращением сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребовала его восстановить, включая возобновление допуска его экспертов на ядерные объекты.

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"Непрерывность знаний имеет ключевое значение для того, чтобы Агентство могло возобновить необходимую деятельность по проверке и мониторингу в Иране в связи с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе - ИФ). Поэтому мы настоятельно призываем Иран восстановить доступ МАГАТЭ и сотрудничать с ним в полном объеме", - говорится в совместном заявлении "евротройки".

Она отметила, что возвращение Ирана в кратчайшее время к полному осуществлению предусмотренных СВПД договоренностей о мониторинге является "крайне важным".

"Восстановление полной транспарентности и механизмов мониторинга поможет укрепить уверенность международного сообщества в мирном характере ядерной программы Ирана", - подчеркивается в заявлении.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил на этой неделе об обеспокоенности России расширением масштабов ядерной программы Ирана и все большим ее отклонением от положений СВПД. Он считает, что "необходимо устранить первопричины, которые побудили Иран к отклонению от условий ядерной сделки, а именно выход США из СВПД и массированное санкционное воздействие Вашингтона" на Тегеран.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций. Тегеран в ответ стал поэтапно прекращать выполнять условия сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем в переговорах была пауза, но они должны возобновиться 29 ноября.

В качестве предварительного условия для возвращения к соблюдению положений СВПД Иран требует от США полной отмены введенных после их выхода и сделки анииранских санкций.

Великобритания Франция Германия Иран СВПД МАГАТЭ

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