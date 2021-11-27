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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Вене пройдут консультации по восстановлению СВПД

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Участники иранской ядерной сделки проведут на выходных в Вене неформальные консультации в преддверии возобновления переговоров по восстановлению соглашения, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На этих выходных в австрийской столице пройдут неформальные встречи участников СВПД в различных форматах в качестве подготовки к возобновлению венских переговоров", - написал Ульянов в своем "твиттере".

Возобновление переговорного процесса по восстановлению СВПД намечено на 29 ноября. С апреля по июнь этого года участники этих консультации провели 5 переговорных раундов.

СВПД Вена

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