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ЕС предложит странам блока разрешить въезд в течение 9 месяцев после вакцинации

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия намерена предложить странам-членам ЕС разрешать привитым от COVID-19 людям в течение девяти месяцев с момента вакцинации въезжать на территорию блока, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

При этом, отмечает агентство, такая рекомендация будет касаться людей, привитых вакцинами, которые получили одобрение ЕС. В то же время Еврокомиссия призовет страны 10 января открыть границы для всех, кто привился вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Однако, отмечает Bloomberg, после истечения этого девяти месячного срока въезжающим в ЕС, по-видимому, потребуется дополнительная бустерная доза вакцин.

В то же время страны ЕС в одностороннем порядке смогут требовать по прибытии путешественников сдать дополнительные тесты на COVID-19, а также соблюдать карантин и самоизоляцию. В то же время пересматриваемые планы для въезда в ЕС разрешат приезжать детям 6-17 лет в случае сдачи перед отъездом негативного ПЦР-теста на вирус, даже если несовершеннолетние вакцинированы.

В качестве дополнительной меры предосторожности путешественники, привившиеся принятыми ВОЗ, но не одобренными властями ЕС вакцинами, должны будут систематически предоставлять отрицательные ПЦР-тесты. Аналогичные требования коснуться тех, кто вылечился от COVID-19.

Ожидается, что эти предложения будут представлены позднее в четверг. Также они должны будут поступить на рассмотрение в Европейский совет.

Bloomberg отмечает, что на фоне пандемии COVID-19 в ЕС в целях нормализации перемещений людей пытаются сгладить различия между подходами различных стран блока в отношении того, как долго может считаться действительной прививка от COVID-19 и как относиться к бустерным дозам вакцин.

ЕС коронавирус

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