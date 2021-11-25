ВОЗ заявила, что вакцины дают людям "ложное ощущение безопасности"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что степень социализация людей возвращается на допандемийный уровень, что угрожает распространением вируса на фоне приближающихся рождественских праздников, сообщает в четверг The Guardian.

"Мы переживаем из-за ложного чувства безопасности, когда люди думают, что вакцинация положит конец пандемии и что люди, которые вакцинировались, не должны предпринимать других мер предосторожности", - цитирует The Guardian слова гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус отметил, что "вакцины спасают жизни, но не предотвращают полностью распространение (вируса - ИФ)".

Согласно данным ВОЗ, на прошлой неделе более 60% всех заболеваний и смертей от COVID-19 зафиксировали в Европе.