Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынки акций Европы сильно снижаются на беспокойстве из-за нового штамма COVID

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы сильно снижаются в ходе торговой сессии в пятницу на беспокойстве из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 по московскому времени упал на 2,8% и составил 468,25 пункта.

Французский индекс САС 40 снижается на 3,8%, британский FTSE 100 - на 2,9%, германский DAX - на 3%. Испанский IBEX и итальянский FTSE MIB опускаются на 3,6% и 3,2% соответственно.

В миреНовый штамм COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Южной АфрикеЧитать подробнее

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе и отслеживают новости о появлении нового штамма коронавируса в Южной Африке.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала сообщила журналистам в ходе брифинга о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта инфекции, получившего обозначение B.1.1.529. Он был обнаружен также в соседней Ботсване, добавила Фаала.

Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль.

Великобритания после появления этих новостей приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, а также запретила въезд гражданам этих стран на свою территорию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание в пятницу, на котором обсудит влияние выявленного штамма на существующие способы лечения и применяемые вакцины.

В миреЕС готовится приостановить авиасообщение с югом Африки из-за нового штамма COVIDЧитать подробнее

"Мы пока что многого не знаем о нем (новом штамме - ИФ). Но мы знаем, что у него большое количество мутаций. И беспокойство заключается в том, что когда у вируса так много мутаций, это может сказаться на его поведении", - заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

В Германии в четверг был побит очередной антирекорд по количеству заболевших в день - 76 414 случаев, сообщил институт Роберта Коха.

В Словакии на две недели ввели "локдаун" из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

Индекс потребительского доверия во Франции в ноябре остался на уровне предыдущего месяца - 99 пунктов, показали данные Национального статистического управления страны Insee. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до 98 пунктов.

В лидеры падения в Stoxx 600 выбиваются акции компаний сектора туризма и отдыха, а также авиаперевозчиков. Бумаги британского оператора круизных судов Carnival PLC дешевеют на 14,1%, авиакомпании easyJet PLC - на 12%, International Consolidated Airlines Group S.A. - на 10,4%, Deutsche Lufthansa AG - на 10,2% и германского туроператора Dufry AG - на 11,1%.

Снижается также стоимость основных европейских нефтегазовых компаний на фоне максимального за последние четыре недели падения цен на нефть. Акции британской BP теряют в цене 6%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell - 4,8%, итальянской ENI - 5% и французской TotalEnergies - 4,9%.

Котировки бумаг крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo снижаются на 2,3%. Компания объявила о начале следующего этапа программы выкупа акций объемом 4,5 млрд фунтов стерлингов (почти $6 млрд), которая рассчитана на период до 30 июня 2024 года.

Европа коронавирус

Новости по теме

Новости

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 декабря повысится до $80,8 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 декабря повысится до $80,8 за тонну

"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Продажа акций "Магнита" принесет ВТБ несколько десятков миллиардов рублей прибыли

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Рубль упал более чем на 1% под давлением внешнего негатива

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });