Правительство Молдавии приняло постановление по погашению долга перед "Газпромом"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на специальном заседании в пятницу приняло постановление, направленное на погашение текущей задолженности перед "Газпромом", сообщила "Интерфаксу" пресс-служба молдавского кабмина.

Согласно постановлению, правительство поручило государственной компании Energocom подписать договор о цессии долга государственной компании Termoelectrica перед компанией "Молдовагаз" в размере 1,4 млрд леев (около 75 млн долларов).

"Этот долг образовался в 2002-2008 гг., за счет поставок газа компании Termoelectrica, которая не рассчиталась перед "Молдовагаз". Долг официально признан, есть решения судебных инстанций о признании этого долга и его обязательном погашении. Осуществляя цессию долга от одной государственной компании к другой, мы частично погашаем долг Termoelectrica перед "Молдовагаз", а также обеспечиваем необходимые ресурсы "Молдовагаз", чтобы осуществить текущие платежи перед "Газпромом" за октябрь и ноябрь, и обеспечить в дальнейшем стабильные поставки газа молдавским потребителям", - сказала премьер Наталья Гаврилица.

Она подчеркнула, что сразу после принятия постановления оно будет опубликовано в журнале "Официальный монитор".

"Мы проводим все транспарентно и в рамках закона, чтобы сегодня осуществить транзакцию и погасить этот долг перед "Газпромом"", - сказала Гаврилица.

Как сообщалось, накануне парламент решил внести поправки в закон о государственном бюджете, выделив необходимые для погашения долга 1,4 млрд леев.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии. Он предусматривает привязку цену газа для страны к ценам на рынке газа и нефти. В ноябре цена газа для республики составляет $450 за тысячу кубических метров. Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для потребителей в 2,4 раза (с 4,29 до 10,26 лея за один кубический метр (курс доллара - 17,50 лея за доллар). Однако тарифы повышены с 1 ноября, а у "Молдовагаз" образовался кассовый разрыв из-за высоких импортных цен в октябре и необходимости оплаты авансом части газа за ноябрь до 22 числа. Так как образовалась текущая задолженность перед "Газпромом", российская компания в понедельник уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены" в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам".

Накануне официальный представитель "Газпрома" сообщил, что "Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа 24 ноября, а предоставить отсрочку до пятницы, 26 ноября.