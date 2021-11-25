Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед "Газпромом"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в четверг принял решение выделить деньги для погашения текущей задолженности перед "Газпромом" в размере $75 млн.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента Молдавии, за принятие решения о выделении денег проголосовало 60 (из 101) депутатов парламентского большинства партии "Действие и солидарность" (PAS).

Таким образом, парламент Молдавии проголосовал за внесение поправок в закон о государственном бюджете, выделив на эти цели 1,4 млрд. леев ($75 млн).

Накануне официальный представитель "Газпрома" сообщил, что "Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдавии не прекращать поставки газа 24 ноября, а предоставить отсрочку до пятницы, 26 ноября.

Министр финансов Молдавии Дмитрий Будянский объяснил, что деньги будут перечислены государственному предприятию "Энергоком".

"Данная сумма в 1,4 млрд леев будет перечислена для повышения социального капитала государственной компании Energocom. После получения денег Energocom выкупит у "Молдовагаз" часть долга Termoelectrica (перед "Молдовагаз") на ту же сумму. Energocom оплатит долг, а "Молдовагаз" рассчитается за поставки газа. Это позволит как снизить долги Termoelectrica перед "Молдовагаз", так и решить проблему с текущими платежами за поставленный газ", - сказал Будянский.

"Все эти действия направлены на стабилизацию энергетической ситуации и не порождают невозвратный долг. Все решения принимаются законно и транспарентно. У правительства нет никаких скрытых целей, а у нас одна цель: поддерживать стабильность на рынке, обеспечить страну газом и электроэнергией на предстоящий зимний период", - сказал Будянский.