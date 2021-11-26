Талибы опровергли сообщения о переброске военной техники США в Пакистан

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), взявшее под свой контроль Афганистан в августе, опровергло сообщения о том, что переправляет захваченную американскую военную технику в Пакистан.

"Слухи о военной контрабанде из Афганистана в соседние страны не соответствуют действительности", - заявил в пятницу вечером заместитель официального представителя движения Инамулла Самангани.

"Фото и видео были опубликованы во время предыдущей администрации в Кабуле, когда американцы перемещали свои военные машины через Пакистан. 10-15-секундные видео военной техники, движущейся из одной провинции в другую, не могут быть основанием утверждать о вывозе этих машин за границу", - написал Самангани в твиттере.

"Исламский Эмират (так называют талибы свое правительство - ИФ) не позволит никому вывезти ни одной пули из Афганистана. Наша армия нуждается в военном снаряжении", - подчеркнул представитель талибов.

В последние дни в соцсетях неоднократно публиковались видео- и фотоматериалы о перемещении американской военной техники, как утверждалось, из Афганистана в Пакистан.