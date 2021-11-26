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Tesla построит завод в Берлине своими силами, отказавшись от субсидий

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc отозвал запрос на получение субсидии от германских властей на строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей на востоке Берлина, сообщил официальный представитель журналистам в пятницу.

В качестве причины для принятия такого решения называется отказ основателя компании Илона Маска принимать государственные субсидии.

"Позиция Tesla всегда заключалась в том, что все субсидии должны быть отменены. И это должно среди прочего касаться компаний в нефтегазовом секторе. Но правительства, по какой-то причине, не хотят этого делать", - написал Маск в своем твиттере.

Компания не озвучивала конкретную сумму, запрашиваемую у германского правительства. Но многие эксперты полагали, что она могла составлять порядка 1,14 млрд евро.

Tesla отметила, что все еще планирует построить завод по производству новых и переработке старых аккумуляторов на своем промышленном объекте неподалеку от аэропорта Берлин-Бранденбург. Согласно оценке министерства экономики Германии, компания инвестирует в этот проект порядка 5 млрд евро.

Котировки акций Tesla снижаются на 2,2% в ходе торгов в пятницу.

Tesla Германия Илон Маск

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