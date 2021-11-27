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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти штата Нью-Йорк ввели режим ЧС в связи с распространением COVID-19

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в связи с распространением COVID-19 приняла решение о введении в штате режима чрезвычайной ситуации до 15 января 2022 года.

В указе губернатора говорится, что в последнее время в штате наблюдается рост числа заражений, "не наблюдавшийся с апреля 2020 года". Ежедневно в больницы штата поступают более 300 инфицированных коронавирусом, в связи с этим приходится "придерживаться скоординированного подхода для обеспечения того, чтобы потенциал больниц по всему штату мог удовлетворять региональные потребности".

Медучреждениям будет разрешено отказывать в приеме больных, нуждающихся в "несерьезных и неотложных процедурах". Больницам и поликлиникам будет оказываться помощь в приобретении "критически важных" медикаментов, материалов и оборудования. Новые меры начнут применяться с 3 декабря.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии по состоянию на вечер минувшей пятницы в Нью-Йорке зафиксировано 2,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 57 тыс. летальных исходов. Полностью вакцинировано более 13 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 27 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус Нью-Йорк Кэти Хокул

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