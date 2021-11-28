Двое сирийских военнослужащих ранены при минометном обстреле в Идлибе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Двое сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиками позиций правительственных сил в провинции Идлиб, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Рума по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хас, ранено двое сирийских военнослужащих", - сказал он.

Кроме того, Кулить отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"В провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел, в провинции Хама - один обстрел", - уточнил он.

ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.