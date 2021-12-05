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Сирийский военный погиб при обстреле позиций правительственных войск в Алеппо

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Сирии в результате обстрелов террористами позиций правительственных войск один сирийский военнослужащий погиб, двое получили ранение, сообщил в воскресенье на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В сирийской провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра, погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение", - сказал Кулить.

Также в провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, ранен один сирийский военнослужащий.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Сирия Алеппо Вадим Кулить

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