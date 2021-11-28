США в преддверии переговоров по СВПД допустили усиление давления на Иран

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут пойти на усиление давления на Иран, если Тегеран будет использовать переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы, заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью BBC.

"Если подход Ирана заключается в том, чтобы попытаться использовать переговоры в качестве прикрытия для ускоренной реализации ядерной программы, и, как я уже говорил, тянуть время за столом ядерных переговоров, нам придется реагировать так, как нам бы не хотелось", - сказал Мэлли.

Он отметил, что в этом случае не стоит удивляться, если давление на Иран будет усилено.

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если случится, то давление должно быть усилено, чтобы дать понять Ирану, что выбор, который он делает, является неправильным. У него есть другой доступный для него путь, но этот путь не открыт на неопределенный срок, потому что ядерная программа Ирана ставит под угрозу саму суть сделки", - добавил дипломат.

Накануне в Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Переговоры предусматривают отказ США от антииранских санкций, возобновленных экс-президентом США Дональдом Трампом после выхода из соглашения, и возвращение Тегерана к соблюдению условий СВПД.

Возобновление переговорного процесса по восстановлению СВПД намечено на 29 ноября. С апреля по июнь этого года участники этих консультации провели пять переговорных раундов, которые были приостановлены в связи с президентскими выборами и формированием нового правительства в Иране.