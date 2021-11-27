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РФ предупредила США, что противостояние Ирану может отразиться на переговорах по СВПД

РФ предупредила США, что противостояние Ирану может отразиться на переговорах по СВПД
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Россия считает, что угрозы США об эскалации противоречий с Ираном в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ) чревата осложнениями на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В среду текущей недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что его переговоры с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном по вопросам мониторинга ядерной программы ИРИ не увенчались успехом. По его словам, несмотря на все усилия, "расширенные переговоры и дискуссии, направленные на решение остающихся вопросов по теме безопасности Ирана, не принесли результатов". В связи с этим делегация США в МАГАТЭ заявила, что будет в Агентстве противостоять Ирану.

"Если отказ Ирана от сотрудничества не будет немедленно устранен... у Совета директоров (МАГАТЭ) не будет иного выбора, кроме как вновь собраться на внеочередную сессию до конца этого года, чтобы урегулировать кризис", - говорится в заявлении США Совету управляющих.

Ульянов накануне заявил на пресс-конференции: "Я считаю, что это демонстрирует, что наши американские коллеги теряют терпение, но я думаю, что всем нам нужно контролировать свои эмоции".

"Я не приветствую это конкретное заявление делегации США (в МАГАТЭ). Это не поможет", - добавил российский дипломат.

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Ульянов отметил: "США очень долго не вели переговоров с иранцами и забыли, что иранцы ничего не делают под давлением. Если на них оказывается давление, они сопротивляются".

Он заявил, выступая ранее на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, что Россия против ограничения деятельности международных инспекторов в Иране, добавив: "Тем не менее, мы далеки от мысли, что Иран пытается целенаправленно препятствовать работе инспекторов. Прекрасно понимаем, что опасения Тегерана по поводу безопасности предприятий ядерной инфраструктуры и последовавшее ужесточение мер проверок возникли не на пустом месте", - сказал Ульянов.

В то же время, озабоченность сокращением сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) выразила "евротройка" по Ирану - Великобритания, Франция и Германия, которая потребовала восстановить допуск экспертов Агентства на иранские ядерные объекты.

"Непрерывность знаний имеет ключевое значение для того, чтобы Агентство могло возобновить необходимую деятельность по проверке и мониторингу в Иране в связи с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе - ИФ). Поэтому мы настоятельно призываем Иран восстановить доступ МАГАТЭ и сотрудничать с ним в полном объеме", - говорится в совместном заявлении "евротройки".

"Восстановление полной транспарентности и механизмов мониторинга поможет укрепить уверенность международного сообщества в мирном характере ядерной программы Ирана", - подчеркивается в заявлении.

Ранее "Евротройка" по Ирану - Великобритания, Франция и Германия - выразила озабоченность сокращением сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребовала его восстановить, включая возобновление допуска его экспертов на ядерные объекты.

17 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил заключить промежуточное соглашение с Ираном, чтобы продлить переговоры по иранской ядерной сделке и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как отметили американские источники, идея соглашения заключается в том, что взамен на замораживание Ираном обогащения урана на уровне 60% США вместе с союзниками могли бы отказаться от санкций в отношении гуманитарных товаров.

США Россия Иран СВПД МАГАТЭ

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