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Депутат парламента Киргизии задержан по делу о захвате власти

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Депутат парламента Киргизии от фракции Социал-демократическая партия (СДПК) Бакытбек Жетигенов задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти в стране, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в силовых структурах республики.

Он рассказал, что Жетигенов находится в изоляторе. По данным следствия, Жетигенов и его сторонники после объявления итогов выборов в парламент Киргизии готовили массовые протесты в Бишкеке с целью насильственного захвата власти в стране.

В минувшую пятницу в спецслужбе Киргизии сообщили, что пресекли деятельность заговорщиков. Для расследования дела Генеральной прокуратурой Киргизии создана межведомственная следственная группа.

В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики. Принято решение о задержании более 15 активных членов группы.

26 ноября на заседании ЦИК Киргизии следователь Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Дамир Суваналиев попросил членов Центризбиркома дать согласие на привлечение трех членов "Партии зеленых Кыргызстана" - Нуриса Суеркулова, Руслана Акматбаева и Бекназара Купешева - к уголовной ответственности за приготовление к насильственному захвату власти. ЦИК Киргизии дал согласие.

Киргизия

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