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В Киргизии возбудили более 20 уголовных дел за нарушения на выборах в парламент

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более 20 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения законодательства во время выборов в парламент Киргизии, сообщил в воскресенье замглавы Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

"Семь уголовных дел направлены в суд, вина лиц установлена, им предъявлены обвинения. Еще по 15 уголовным делам ведется следствие", - сказал Шайназаров.

По его словам, 20 кандидатам со стороны ЦИК вынесены письменные предупреждения. Если они получат второе письменное предупреждение, может встать вопрос отмены регистрации кандидата, отметил замглавы ЦИК.

"35 граждан, в их числе и кандидаты в депутаты, оштрафованы, общая сумма штрафов составила 292 тыс. сомов ($3,4 тыс.)", - добавил Шайназаров.

Член ЦИК Киргизии Кайрат Маматов сообщил, что всего по состоянию на 28 ноября в Центризбирком поступило 196 заявлений, жалоб и обращений о нарушениях избирательного процесса.

По его словам, в числе зарегистрированных нарушений: одно по подкупу голосов, семь по использованию административного ресурса и 30 по нарушениям правил агитации.

В воскресенье в Киргизии проходят выборы в парламент страны. По данным ЦИК Киргизии, явка на выборах за первые два часа голосования составила 2,91%.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

На выборы зарегистрировано 1 311 кандидатов - 1 015 от 21 политической партии и 296 по одномандатным округам.

Киргизия

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