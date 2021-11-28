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ЦИК Киргизии зарегистрировал 17 сообщений о нарушениях на выборах в парламент

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - 17 сообщений о нарушениях зарегистрировано ЦИК Киргизии в день выборов депутатов парламента страны, сообщил заместитель главы комиссии Тынчтык Шайназаров.

По его словам, такое число обращений поступило в ЦИК с момента открытия избирательных участков в воскресенье.

Шайназаров рассказал, что поступило два заявления о подкупе избирателей, пять обращений по сбою в работе автоматически считывающих устройств, пять по незаконной агитации и другие нарушения. Обращения по подкупу избирателей направлены в МВД, проводится расследование.

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По информации представителя МВД Султана Макилова, в правоохранительные органы в день голосования поступило 15 заявлений о нарушениях.

Он отметил, что с начала предвыборной кампании зафиксировано 167 нарушений на основании публикаций в СМИ и соцсетях. По всем сообщениям проводится оперативная работа. Обстановка в республике остается стабильной и под контролем милиции, сказал Макилов.

В воскресенье в Киргизии проходят выборы в парламент страны.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

На выборы зарегистрировано 1 311 кандидатов - 1 015 от 21 политической партии и 296 по одномандатным округам.

Киргизия

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