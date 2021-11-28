Секретарь СБ Киргизии указал, что выявленные на выборах нарушения не повлияют на их итоги

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Выявленные нарушения в ходе выборов депутатов парламента Киргизии не повлияют на итоги голосования, заявил секретарь Совета безопасности страны Марат Иманкулов на брифинге в воскресенье.

"Массовых нарушений на выборах депутатов парламента Киргизии не было, но были единичные случаи, которые не повлияли на итоги голосования", - сказал Иманкулов.

По его словам, были попытки хакерских атак, но сработала защита.

"IT-Специалисты заявляют, что мы смогли отразить все атаки. Мы изначально были нацелены провести честные выборы, остановили использование админресурса и подкупа. Но в последние дни увеличилось использования админресурса и подкупа. Тем не менее, мы обеспечили прозрачные выборы", - отметил Иманкулов.

Секретарь Совбеза добавил, что при публикации данных допущена ошибка в формуле.

"Сейчас эта ошибка устраняется. Мы готовы сотрудничать с кандидатами и политическими партиями. На этих выборах никто не планировал фальсификации. Я призываю всех лидеров партий к диалогу, мы готовы предоставить всю информацию. Итоги выборов будут только после ручного подсчета бюллетеней, сейчас озвучиваются предварительные данные", - сказал Иманкулов.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент страны. ЦИК Киргизии зарегистрировал 17 сообщений о нарушениях при голосовании, в том числе два заявления о подкупе избирателей, пять обращений по сбою в работе автоматически считывающих устройств, пять по незаконной агитации.

Депутат парламента Киргизии от фракции Социал-демократическая партия Бакытбек Жетигенов был задержан по подозрению в попытке насильственного захвата власти в стране. По данным следствия, он и его сторонники после объявления итогов выборов готовили массовые протесты в Бишкеке.

После обработки почти 90% бюллетеней на выборах в парламент Киргизии шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, среди них две оппозиционные.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Политическим партиям, участвующим в выборах для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% барьер. Кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать большинство голосов. Согласно закону о выборах в Киргизии отсутствует порог явки, выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.