Что случилось этой ночью: понедельник, 29 ноября

Увеличение числа заражений штаммом "омикрон" в Великобритании, рекордный отбор газа из европейских ПХГ, поставка перспективного гиперзвукового оружия в ВКС России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Великобритании выявили третий случай заболевания штаммом COVID-19 "омикрон". Болезнь обнаружили в Лондоне у человека, который путешествовал по Южной Африке. В Великобритании ожидают выявление новых случаев заболевания штаммом "омикрон" в ближайшие дни.

- Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достигнет максимума с 2011 года. Отбор за месяц может составить почти 12 млрд куб. м, что станет рекордным показателем за всю историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы (69,94% по итогам газовых суток 27 ноября) на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет.

- ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие. По словам замглавкома ВКС Андрея Юдина, это позволит достичь уровня современности вооружения в 89%.

- В Калужской области началась проверка возможных нарушений в исправительной колонии №4. Информацию о притеснении осужденных получил омбудсмен региона Юрий Зельников. В частности ему сообщили о лишении длительных свиданий из-за отсутствия QR-кодов.

- Представители ЕС и "Талибана" провели переговоры в Дохе. Талибы (члены движения "Талибан", запрещенной в России террористической организации) подтвердили обещание обеспечить безопасный проезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну, и обратилась за помощью в поддержании работы аэропортов.