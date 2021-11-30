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Военный вертолет Азербайджана разбился во время учений

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник при проведении тренировочных полетов.

Инцидент произошел 30 ноября около 10:40 по местному времени (09:40 по Москве), на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе республики, говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Азербайджана.

"Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые", - отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыло руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры. "В настоящее время ведется совместное расследование", - подчеркивается в заявлении.

Азербайджан

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