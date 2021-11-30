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В результате крушения военного вертолета в Азербайджане погибли 14 человек

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана во вторник во время тренировочного полета погибли 14 человек, еще двое получили ранения, сообщает Погранслужба.

13 из 14 погибших являются офицерами, двое раненых - также офицеры.

Инцидент произошел около 10:40 (9:40 по московскому времени) во время тренировочных полетов на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе республики. В настоящее время ведется расследование причин ЧП.

Азербайджан

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