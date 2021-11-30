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Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц

Не привившихся от COVID греков старше 60 лет будут штрафовать на 100 евро в месяц
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник объявил, что вакцинация против коронавируса COVID-19 для граждан старше 60 лет станет обязательной, сообщают западные СМИ.

"Греки старше 60 лет, которые еще не вакцинировались, должны до 16 января записаться на прием и получить первую дозу вакцины, или же им придется каждый месяц платить административный штраф в 100 евро", - заявил он.

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В Греции вакцинированы порядка 63% населения, которое оценивается в 11 млн человек.

В ноябре в стране ежедневно регистрируют высокое число случаев заражения. Ранее в этом месяце в стране запретили невакцинированным посещать закрытые общественные пространства, в том числе рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы. Это запрещено даже при наличии ПЦР-теста с отрицательным результатом.

Всего с начала пандемии в стране выявили 931 тыс. зараженных, 18 тыс. из них скончались.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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