Берлин призвал НАТО использовать все возможности для диалога с РФ по вопросу Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - НАТО следует приложить все усилия для диалога с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины, однако в случае нарушения территориального суверенитета Украины для РФ должны наступить последствия, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией", - написал он в твиттере после встречи в Риге глав МИД стран НАТО.

Одновременно с тем он отметил, что в НАТО требуют транспарентности относительно перемещений российских войск.

"Если территориальный суверенитет Украины пострадает, это будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России", - предупредил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран НАТО обсуждали во вторник в Риге о возможность введения новых санкций против России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.