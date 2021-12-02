Представитель ВОЗ заявила о необходимости обеспечения населения Африки вакцинами

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Развивающиеся страны нуждаются в поддержке мирового сообщества и обеспечении препаратами от COVID-19, невозможно победить вирус, когда одна часть мира вакцинирована, а другая - гораздо в меньшей степени, заявила технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен.

"Важно поддерживать страны с низким и средним уровнем доходов, где охват вакцинацией (против COVID-19 - ИФ) все еще крайне мал. Необходимо обеспечить их население препаратами. Если одна часть мира вакцинирована, а другая - гораздо в меньшей степени, тогда мы рискуем, что вирус продолжит мутировать и перемещаться по миру", - отметила Стивен в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Она подчеркнула, что сейчас мировому сообществу "необходимо проявить солидарность", при этом, по ее словам, процесс вакцинации населения Африки "был действительно проблематичным, так как доступ к вакцинам был затруднен".

"Однако теперь мы наблюдаем рост числа привитых. Мы стали свидетелями постепенного увеличения количества вакцин. Мы получили 359 млн доз, по программе COVAX было обещано 237 млн доз. На данный момент в регионе около 102 млн человек полностью вакцинированы. Это примерно 13,5% населения континента", - уточнила представитель ВОЗ.

Отвечая на вопрос издания, как она оценивает опасность нового штамма коронавируса "Омикрон", Стивен сообщила, что "ученые все еще пытаются понять поведение вируса".

"Тревожность ученых вызывает тот факт, что еще неизвестно, окажется ли этот штамм более заразным, чем штамм "Дельта", а также сможет ли он спровоцировать более тяжелое течение болезни. Мы также не знаем, устойчив ли он к существующим препаратам. Именно поэтому "Омикрон" и был причислен к вариантам вируса, вызывающим обеспокоенность", - пояснила эксперт ВОЗ.

Она добавила, что штамм появился недавно и нужно получить больше данных и понять его поведение.

"Только тогда мы сможем сделать вывод о его устойчивости к существующим вакцинам. То же самое можно сказать и о скорости его передачи", - указала Стивен.

Она также отметила, что "было бы полезно провести консультации со странами, в которых используется "Спутник V", и изучить их опыт".

"Однако идеальный вариант - пройти этап одобрения на уровне ВОЗ для применения в экстренных случаях. Тогда гораздо большее количество стран региона сможет использовать "Спутник V", - подчеркнула специалист в беседе с изданием.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.