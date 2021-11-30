ВОЗ сочла невозможным остановить "омикрон" полным запретом поездок за границу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что полный запрет на международные путешествия не остановит распространения нового штамма коронавируса "омикрон", и призвала оценивать риски перед введением ограничений.

"Меры могут включать обследование пассажиров до начала путешествия или по приезду и использование тестов на COVID-19, карантин пассажиров, прибывающих из-за границы", - цитируют западные СМИ представителей ВОЗ.

Людям старше 60 лет и тем, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, ВОЗ советует отложить поездки за границу из-за нового варианта.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.