В Белоруссии задержали 11 человек за циничные слова о погибших российских десантниках

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - ГУБОПиК белорусского МВД установило более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Белоруссии российских военнослужащих, сообщается в среду в телеграм-канале МВД.

"Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК республики Белоруссия - за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что "комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов". "В большей части - это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимый. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. Среди них небезызвестный вандал, который в свое время разукрасил в Минске руки памятника Пушкину, а незадолго до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции", - отметили в МВД.

Там подчеркнули, что выяснение местонахождения лиц, причастных к этому преступления, продолжится.

Как сообщалось, двое российских десантников погибли в ноябре на учениях в Белоруссии.

Российское подразделение осуществило десантирование на незнакомой площадке приземления в Гродненской области Беларуси, а также приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными.