Глава Еврокомиссии предложила начать дебаты об обязательной COVID-вакцинации

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен указала на важность обсуждения в ЕС обязательной вакцинации против COVID-19.

"Я полагаю, теперь необходимо усилие, чтобы вести дискуссии о том, как мы можем поддержать потенциальные размышления об обязательной вакцинации. Это требует обсуждения. Это требует общего подхода", - сказала глава ЕК в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что еще два-три года назад не могла себе представить переживаемую ныне ситуацию с пандемией. Против этой угрозы, продолжила фон дер Ляйен, есть вакцины, но они не везде используются эффективно.

По ее данным, 66% всего населения ЕС и 77% взрослого населения стран союза вакцинировано от коронавируса. То есть около трети европейского населения не вакцинировано, и это, считает глава ЕК, огромная часть.

Конечно, не все могут вакцинироваться, признала фон дер Ляйен, например, маленькие дети и люди с медицинскими противопоказаниями. Но большинство населения может быть привито против коронавируса.

Поэтому, считает она, важно, чтобы велись такие дебаты.