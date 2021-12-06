Еврокомиссия не намерена делать предложений по поводу обязательной вакцинации

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Условия проведения вакцинации определяются каждой страной ЕС самостоятельно, и Еврокомиссия (ЕК) не будет проявлять инициативы по обсуждению возможности обязательной всеобщей вакцинации, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы не будем выдвигать предложений в этой области", - заявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, положит ли Еврокомиссия начало дебатам на данную тему на предстоящем 7 декабря Совете ЕС по здравоохранению в связи со сделанным ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявлением, что стоило бы начать дискуссию об обязательной вакцинации.

"Она ясно сказала, что это прерогатива государств-членов. Не дело комиссии давать рекомендации государствам-членам по этой теме", - отметил Мамер. "После этого она высказала своё мнение, что касается ситуации в Европе относительно вакцинации. Она напомнила, что всё ещё остается около 150 млн европейцев, которые не вакцинированы по сей день. Значительное большинство этих людей могли бы вакцинироваться. В этом контексте она заявила, что ей кажется, что было бы полезным начать такие дебаты", - прокомментировал Мамер слова председателя Еврокомиссии.

Он ещё раз подчеркнул, что "в институциональном плане это ясно входит в компетенцию государств-членов".

Фон дер Ляйен заявила 1 декабря на пресс-конференции в Брюсселе о возможности "вести дискуссии о том, как мы можем поддержать потенциальные размышления об обязательной вакцинации".

"Это требует обсуждения. Это требует общего подхода", - отметила глава ЕК.

По ее данным, около трети населения ЕС не вакцинировано, и это, считает председатель Еврокомиссии, огромная часть, тогда как большинство может быть привито против коронавируса. Поэтому, полагает фон дер Ляйен, важно, чтобы велись такие дебаты.