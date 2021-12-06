Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Еврокомиссия не намерена делать предложений по поводу обязательной вакцинации

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Условия проведения вакцинации определяются каждой страной ЕС самостоятельно, и Еврокомиссия (ЕК) не будет проявлять инициативы по обсуждению возможности обязательной всеобщей вакцинации, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Мы не будем выдвигать предложений в этой области", - заявил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, положит ли Еврокомиссия начало дебатам на данную тему на предстоящем 7 декабря Совете ЕС по здравоохранению в связи со сделанным ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявлением, что стоило бы начать дискуссию об обязательной вакцинации.

"Она ясно сказала, что это прерогатива государств-членов. Не дело комиссии давать рекомендации государствам-членам по этой теме", - отметил Мамер. "После этого она высказала своё мнение, что касается ситуации в Европе относительно вакцинации. Она напомнила, что всё ещё остается около 150 млн европейцев, которые не вакцинированы по сей день. Значительное большинство этих людей могли бы вакцинироваться. В этом контексте она заявила, что ей кажется, что было бы полезным начать такие дебаты", - прокомментировал Мамер слова председателя Еврокомиссии.

Он ещё раз подчеркнул, что "в институциональном плане это ясно входит в компетенцию государств-членов".

Фон дер Ляйен заявила 1 декабря на пресс-конференции в Брюсселе о возможности "вести дискуссии о том, как мы можем поддержать потенциальные размышления об обязательной вакцинации".

"Это требует обсуждения. Это требует общего подхода", - отметила глава ЕК.

По ее данным, около трети населения ЕС не вакцинировано, и это, считает председатель Еврокомиссии, огромная часть, тогда как большинство может быть привито против коронавируса. Поэтому, полагает фон дер Ляйен, важно, чтобы велись такие дебаты.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

23
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикронФилиппины приостановили въезд из семи стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса омикрон25 ноября. В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости.24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе.23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
С 1 декабря в Индии вступят в силу новые правила для иностранных туристов, прибывающих в страну, в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 омикрон
Хроника 09 января 2020 года – 06 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Коронавирус

Новости по теме

Новости

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер вступил в должность

Жителям Шотландии предложили сдавать тест на COVID при каждом выходе из дома

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Власти Египта подтвердили, что проблема с очередями в аэропортах решена

Минск запретил ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции против Белоруссии

Путин обсудит с Байденом во вторник инициативу о гарантиях безопасности

Базу РФ в Таджикистане усилят 30 модернизированными танками

Базу РФ в Таджикистане усилят 30 модернизированными танками

Экс-госсоветник Мьянмы получила четыре года тюрьмы по двум обвинениям

Экс-госсоветник Мьянмы получила четыре года тюрьмы по двум обвинениям
Пандемия коронавируса

Ученые насчитали свыше 265,8 млн заразившихся COVID-19 в мире

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

FT сообщила, что США убедили Европу в подготовке РФ к вторжению на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });