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Армия Эфиопии отбила у повстанцев город, включенный в список ЮНЕСКО

Армия Эфиопии отбила у повстанцев город, включенный в список ЮНЕСКО
Фото: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Эфиопские вооруженные силы в среду вернули полный контроль над городом Лалибэла, отбив его у повстанцев, сообщила канцелярия премьер-министра страны.

"Исторический город Лалибэла освобожден и очищен от оккупации Народного фронта освобождения Тыграя", - говорится в сообщении аппарата главы правительства.

Кроме того, отмечается, что армия установила контроль и над аэропортом города.

Лалибэла - важный религиозный центр для эфиопских христиан, известен двумя крупными комплексами церквей, включенных в список ЮНЕСКО. Самая известная из них возведена во имя Святого Георгия в конце XII или начале XIII века, она была вырублена в вулканическом туфе на глубину 23 метра.

Конфликт в стране обострился в ноябре 2020 года вследствие того, что Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра Абия Ахмеда. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. Многие члены НФОТ затем присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".

Эфиопия

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