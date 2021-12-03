Южная Корея усиливает ограничительные меры из-за роста числа случаев COVID

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея ограничивает число участников частных собраний и вводит ограничения для работы кафе и ресторанов в целях противодействия распространению COVID-19, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра страны Ким Бу Гема.

Премьер-министр Южной Кореи заявил, что, начиная со следующей недели, в столичном регионе страны число участников частных собраний будет ограничено шестью людьми. В других регионах разрешено собираться не более восьми человек. В настоящее время лимит составляет 10 человек в столичном регионе и 12 в других регионах. Кроме того, добавил он, большинство общественных учреждений, включая рестораны и кафе, будут добавлены в список предприятий, требующих подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 для входа.

"Даже после сегодняшнего дня правительство будет регулярно оценивать все условия защиты от вирусов и при необходимости в любое время принимать оперативные меры для усиления антивирусной кампании", - добавил он.

Премьер-министр призвал пожилых людей сделать бустерный укол вакцины против COVID-19, а подростков - вакцинироваться, заявив, что вакцины являются лучшей защитой от болезни. Он также попросил предприятия, чтобы сотрудники как можно больше работали на дому до конца года.

В последние дни в стране наблюдался рост новых случаев заражения COVID-19 -регистрировалось более 5 тыс. в сутки. Однако в пятницу было зарегистрировано немного меньше новых случаев коронавируса - 4 тыс. 994. Тем не менее, по данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), число тяжелобольных пациентов достигло 736. В четверг их было 733. Кроме того, в четверг в стране было зарегистрировано шесть случаев заражения новым вариантом коронавируса - "омикрон", что усилило опасения о возможном росте случаев COVID-19