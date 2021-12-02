Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2022 год

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2022 год предполагают такие события, как появление женской армии инвесторов, недовольных гендерным неравенством, новая гонка вооружений и холодная война, а также закат популярности Facebook и Spotify.

Банк публикует подобные прогнозы уже 19 лет. Они привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так называемым черным лебедям), которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.

"Главная тема "Шокирующих предсказаний" на 2022 год - революция", - заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. "В нашем обществе и экономике, страдающих от неравенства, увеличивается напряжение, а неспособность сложившейся системы решить эту проблему" эволюционным путем делает возможность революции неизбежной, полагает он.

Однако Якобсен также отметил, что в нынешнем прогнозе дается более широкое определение революции - не физическое свержение правительств, а моменты, подобные озарению, которые вызывают изменения в мышлении и поведении, а также отказ от прежних парадигм.

"Мы делаем ставку на то, что в 2022 году скорость эволюции повысится на несколько ступеней - вплоть до "революционных" значений, - поскольку начнется новый цикл. "Изменения - это хорошо" должно стать новой мантрой", - отметил он.

Многие инвесторы и эксперты надеялись, что после пандемии COVID-19 все вернется на круги своя, однако все более отдаляющая перспектива ее окончания приводит к таянию этих надежд и усилению волатильности.

"В 2022 году, вероятно, будет гораздо меньше надежд для рынков, зато будет гораздо больше волатильности, поскольку революционные движения активизируются, - считает Якобсен. - Некоторые из этих движений приведут к позитивным сдвигам, некоторые - наоборот, но начать процесс необходимо. Практически все должно измениться, если мы хотим добиться нулевых выбросов, сокращения неравенства, стабильной энергетики и, что также важно, высокой производительности".

В подобных условиях государства в некоторых сферах, таких как денежно-кредитная политика, должны немного отпустить вожжи, но усилить регулирование по части недопущения еще большего неравенства, например, слишком сильных монополий, добавил Якобсен.

Банк традиционно подчеркивает, что "Шокирующие предсказания" не являются его базовым сценарием или официальным прогнозом, но вместе с тем любое из этих событий, если оно произойдет, окажет весьма заметное влияние на финансовый ландшафт или мировую политику. Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных и не связанных между собой идей, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд.

Планы прекращения использования ископаемого топлива придется отложить

Политики отступят от целей по борьбе с климатическими изменениями и поддержат инвестиции в ископаемое топливо для борьбы с инфляцией и риском социальных волнений.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что для достижения цели нулевых вредных выбросов к 2050 году необходимо сократить потребление нефти и природного газа соответственно на 29% и 10% к 2030 году с последующим резким снижением. Мировые нефтегазовые компании уже начали это делать, что привело к образованию дефицита на рынке и, соответственно, подорожанию энергоресурсов.

Кроме того, это событие привело к росту цен на промышленные металлы, большая часть которых в значительных объемах необходима для "зеленой" трансформации, а также на дизельное топливо и, в особенности, на удобрения - неотъемлемую статью сельскохозяйственных расходов, и это начинает вызывать опасения по поводу производства основных продовольственных культур.

Столкнувшись с быстро растущими ценами на сырьевые товары и все более невероятным путем к углеродной нейтральности, политики сделают неожиданный и противоречивый шаг в 2022 году и временно ослабят экологические ограничения на новые инвестиции в добычу нефти на пять лет и природного газа на десять лет.

Между тем экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) станут все более популярным способом распределения инвестиционного капитала между инвесторами и банками.

Падение популярности Facebook

Молодежь покинет платформы Facebook Inc. в знак протеста против использования компанией персональных данных в целях получения прибыли. Попытка "материнской" компании Meta вернуть их обратно с помощью "метавселенной" не увенчается успехом.

В 2012 году 94% подростков имели учетную запись в Facebook, но опросы показывают, что сегодня только 27% подростков имеют аккаунты в этой соцсети. Facebook превратился из оживленного сайта для молодежи в платформу для пожилых "бумеров", как сказали бы молодые люди.

Во многих отношениях соцсеть окажется в эпицентре культурной войны между людьми младше 40 лет и старше 40 лет, при этом молодые люди увидят, что Facebook представляет собой порочное "бумерское" поколение фальшивых новостей и жадных корпораций.

Ситуация будет похожа на ту, когда на рынок внезапно вышло много табачных компаний, составив сильную конкуренцию одному единственно известному бренду. У этих новых платформ будет более интересный стиль и другой подход к конфиденциальности и способам управления информацией - без использования алгоритмов, которые обслуживают лишь персонализированные рекламные сообщения.

Инвесторы поймут, что Meta стремительно теряет молодое поколение и, следовательно, будущий потенциал и прибыльность компании. В отчаянном шаге Meta попытается приобрести Snapchat или TikTok, вкладывая миллиарды долларов в создание "метавселенной", которая направлена на более пристальное наблюдение за пользователями, чем когда-либо прежде.

Промежуточные выборы в США могут обернуться конституционным кризисом

На промежуточных выборах в США возникнет тупик по поводу подтверждения окончательных результатов выборов в Сенат и Палату представителей, что приведет к сценарию, при котором 118-й Конгресс не сможет начать работу по графику в начале 2023 года.

События президентских выборов в 2020 году были пугающим моментом для многих американских институтов. Ярые сторонники бывшего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, воодушевленные его призывом "остановить попытку кражи выборов", то есть предотвратить официальное обнародование результатов 6 января 2021 года - беспрецедентное событие в истории США.

Saxo Bank не исключает, что похожая ситуация может случиться и в ходе выборов в Конгресс в следующем году, когда одна или обе стороны выступят против подтверждения результатов голосования. В итоге новый Конгресс не будет сформирован в срок и не сможет начать заседания 3 января. Таким образом, в начале 2023 года назреет полномасштабный конституционный кризис.

Сильный рост заработной платы

К четвертому кварталу 2022 года заработная плата половины населения США с низкими доходами будет расти двухзначными темпами в годовом исчислении. Компании будут пытаться найти мотивированных и квалифицированных сотрудников, а те станут все более избирательными из-за растущего чувства собственного достоинства на фоне переизбытка вакансий по сравнению со скудным предложением рабочей силы всех уровней квалификации.

В конце 1960-х годов Федеральная резервная система неправильно оценила, насколько сильно она может разогнать рынок труда в США, не раздувая инфляцию. В следующем десятилетии эта ошибка подтолкнула выход инфляционных ожиданий из-под контроля и обусловила масштабный рост зарплат. Темпы повышения индекса потребительских цен достигли пика в 11,8% в феврале 1975 года. Только после рецессии 1980-1982 гг. и сильного повышения процентных ставок инфляция была окончательно остановлена.

В 2022 году ФРС повторит эту же ошибку, поскольку экономика после вспышки коронавируса и особенно рынок труда сильно ограничены в предложении. Глава Федрезерва Джером Пауэлл считает, что миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть из 10,4 млн открытых вакансий, когда COVID-19 исчезнет. Но это совершенно неверно, полагают аналитики Saxo Bank.

Некоторые американцы из-за кризиса досрочно вышли на пенсию и навсегда покинули ряды американской рабочей силы. Федеральный резервный банк Сент-Луиса оценивает исход пожилых рабочих примерно в 3 млн человек. Другие не захотят вернуться на низкооплачиваемую работу после того, как увидели огромные дотации во время пандемии, и, похоже, ждут лучшей работы и оплаты труда.

Пандемия способствовала пробуждению рабочей силы. В разных отраслях и классах доходов люди понимают, что сейчас имеют больше прав, чем когда-либо. Они требуют лучших условий труда, более высокой заработной платы, большей гибкости и ощущения цели от работы. В сочетании с постоянным инфляционным давлением, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы к четвертому кварталу следующего года это приведет к беспрецедентно высокому росту заработной платы в годовом исчислении.

Как следствие, к началу 2023 года инфляция в США превысит 15% впервые со времен Второй мировой войны. Это подтолкнет ФРС к слишком слабому и позднему ужесточению ДКП в отчаянной попытке усмирить инфляцию.

Суперфонд Евросоюза для решения проблем климата, энергетики и обороны

Европейский союз запустит амбициозный суперфонд объемом $3 трлн, который будет финансироваться за счет пенсионных отчислений, а не новых налогов. Целью этого фонда станут борьба с климатическими изменениями, предотвращение распространения идей популизма и защита границ по мере того, как "зонт безопасности" США отступает.

Становится очевидно, что Штаты видят растущую угрозу для своих интересов на Востоке, и период президентства Трампа стал тому подтверждением. Президент-республиканец был недоволен размером взносов, которые европейские страны платят НАТО для обеспечения, фактически, своей же безопасности. Казалось бы, с приходом Джо Байдена в Белый дом и провозглашением политики возврата Америки к старым союзникам трансатлантические связи должны были восстановиться. Однако недавний инцидент с созданием блока AUKUS подорвал эти надежды.

ЕС поймет, что ему необходимо будет действовать быстро на всех фронтах, чтобы укрепить свою оборону, а также будет искать способ дать толчок ослабевшим экономикам, пострадавшим от энергетического кризиса 2021-2022 гг. Saxo Bank прогнозирует, что Франция при поддержке стремящейся предотвратить рост популистов Италии выдвинут идею "Суперфонда ЕС".

Европейские политики понимают, что старение населения и сильное налоговое давление не позволят им финансировать суперфонд за счет налогов. Вместо этого Франция, нацеленная на реформирование пенсионной системы, установит, что с пенсий для работников старше 40 лет по мере их старения должны постепенно производиться все более значительные отчисления в суперфонда.

Женская армия инвесторов победит корпоративный патриархат

Группа женщин-трейдеров, подражая событиям на интернет-платформе Reddit (когда розничные инвесторы объединялись для совместной покупки или продажи низколиквидных акций), начнет скоординированную атаку на компании, имеющие слабые показатели в области гендерного равенства, что приведет к сильнейшим колебаниям котировок их акций.

Поскольку ожидаемая продолжительность жизни женщин дольше, им нужно больше долгосрочных сбережений. Однако женщины располагают меньшим доходом для инвестирования, поскольку в среднем на тех же должностях они зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины. При этом кризис, вызванный COVID-19, усугубил гендерное неравенство, так как непропорционально много женщин бросали работу, чтобы заботиться о детях во время карантина.

Устав от отсутствия прогресса и опираясь на платформы соцсетей, женщины направят свои усилия на устранение несправедливых сексистских, расистских, эйджистских и абьюзивных практик в компаниях.

Женщины-трейдеры запустят скоординированные продажи акций "патриархальных" компаний. При этом они будут направлять средства в компании с наилучшими показателями представленности женщин в среднем звене управления и среди руководителей.

Политики по всему миру будут приветствовать и поддерживать это событие, оказывая еще большее давление на компании с устаревшими взглядами, низким уровнем гендерного равенства в оплате труда и недостаточной представленностью женщин на руководящих должностях, чтобы менеджмент исправил свои ошибки.

Индия в ССАГПЗ в качестве наблюдателя

Странам, зависящим от импорта большинства энергоносителей в стремительно деглобализирующемся мире, необходимо быстро переориентировать стратегические союзы и обеспечить долгосрочные поставки энергетических ресурсов. Одним из таких шагов может стать вступление Индии в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) или в некую другую зону свободной торговли.

Это, с одной стороны, позволит снизить энергетическую незащищенность Индии, поскольку такой альянс обеспечит долгосрочные обязательства по импорту. С другой, невероятно сильная технологическая платформа Индии и растущие рынки капитала могли бы привлечь избыточные сбережения, генерируемые в регионе ССАГПЗ, благодаря более простому доступу на рынок.

"Мы видим, как в мире формируются новые альянсы, и все они стремятся избежать слишком тесной привязки к Китаю или США", - отмечается в обзоре банка.

Блокчейн-технология нарушит работу Spotify

Существующая парадигма потоковой передачи музыки означает, что лейблы и стриминговые платформы получают 75-95% доходов, выплачиваемых за прослушивание. В 2022 году новая технология на основе блокчейна поможет авторам вернуть справедливую долю доходов.

Невзаимозаменяемые токены (non-fungible tokens, NFT) - это уникальный цифровой актив, его оригинальность и право собственности устанавливается при помощи технологии блокчейн. Платформа на основе NFT предлагает не только новый способ проверки владения правами, но и способ распределения этих прав без посредников, то есть полностью децентрализованную систему.

Используя NFT, а точнее, умные блокчейн-контракты, музыканты смогут распространять музыку непосредственно среди слушателей, отслеживая свои доходы и даже получая оплату в режиме реального времени. А слушатели будут знать, что деньги, которые они платят, идут непосредственно артисту.

Инвесторы воспримут такое развитие событий, как "зловещее предзнаменование" для подкастов, фильмов и сферы распространения цифрового контента в целом. В результате акции Spotify в 2022 году упадут в цене на треть.

Очередная холодная война из-за гиперзвуковых технологий

В 2022 году начнется массовая гонка гиперзвуковых вооружений среди лидирующих по военному потенциалу стран, поскольку ни одна из них не захочет чувствовать себя отстающей.

Судя по приоритетам финансирования, именно на гиперзвуковые и космические технологии придется новый этап соперничества США и Китая на экономическом и военном фронтах. К ним присоединятся и другие крупные державы с передовыми военными технологиями, среди которых, вероятно, будут Россия, Индия, Израиль и ЕС.

Прорыв в медицине увеличит среднюю продолжительность жизни на 25

Прорыв в биомедицине может принести перспективу продления средней продолжительности жизни на срок до 25 лет, что приведет к возможным этическим, экологическим и финансовым кризисам.

В 2022 году произойдет крупный прорыв в многофакторном подходе к исследованиям процессов старения. Банк считает, что появится "коктейль" из лечебных средств, регулирующий процессы на уровне клеток, чтобы продлить их жизнь и, следовательно, жизнь всего организма. Это недешево, но эффективно, и уже было доказано на содержащих ДНК человека лабораторных мышах, что такие средства продлевают их жизнь на 30% и более.

Кроме того, продолжительность жизни может быть увеличена за счет сокращения и даже устранения большинства болезней благодаря исследованиям возможностей редактирования ДНК человека.

Представьте себе, что почти каждый может рассчитывать на то, что будет жить в среднем до 115 лет и быть здоровым. Это вызывает большое число вопросов, отмечает Saxo Bank.

Что это будет означать для частных и государственных пенсий или даже для самой возможности и желания выйти на пенсию? Какие могут быть последствия для нашей планеты? Ведь ей придется поддерживать миллиарды людей, не говоря уже о доступности продуктов питания.

"Кроме того, возникает этический вопрос: гуманно ли не сделать этот "коктейль" доступным для всех? Иными словами, как с этим справятся наша система этических ценностей, политические системы и сама планета?" - говорится в обзоре.