Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности в случае новых санкций

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей опасается, что в случае продолжения санкционного давления республика потеряет государственность.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.

По его словам, "не все, но очень многие" согласны с заявлением Минска о неэффективности санкций. "И у здравомыслящих людей здесь, у здравомыслящих коллег есть понимание, как я сказал, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации. Потому что в конечном итоге никто не окажется в выигрыше", - считает он.

"Определенное понимание есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран", - добавил Макей.

В четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

Одновременно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.

Белоруссия ЕС Владимир Макей

Новости по теме

Новости

В США заявили о недопустимости влияния РФ на решения НАТО о расширении альянса

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"
Пандемия коронавируса

В Британии 12 из 22 случаев "омикрона" выявлены у полностью привившихся

Что произошло за день: пятница, 3 декабря

Путин обсудил с Эрдоганом Карабах и турецкие беспилотники на Украине

Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу

Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу
Пандемия коронавируса

В эпицентре вспышки "омикрона" в ЮАР фиксируют рекордную заболеваемость

ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });