Глава МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности в случае новых санкций

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей опасается, что в случае продолжения санкционного давления республика потеряет государственность.

"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.

По его словам, "не все, но очень многие" согласны с заявлением Минска о неэффективности санкций. "И у здравомыслящих людей здесь, у здравомыслящих коллег есть понимание, как я сказал, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации. Потому что в конечном итоге никто не окажется в выигрыше", - считает он.

"Определенное понимание есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран", - добавил Макей.

В четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Белоруссии, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

Одновременно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Белоруссии против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики.