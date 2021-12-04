Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Родителям подростка, устроившего стрельбу в школе в Мичигане, предъявлены обвинения

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Прокуроры в США предъявили обвинение в четырех эпизодах непреднамеренного убийства родителям 15-летнего подростка, который 30 ноября устроил стрельбу в средней школе в городе Оксфорд в штате Мичиган, сообщает Axios со ссылкой на судебные документы. По уточненным данным, в результате нападения четыре человека погибли, еще семеро пострадали.

Как отмечается, самому стрелку предъявлено "две дюжины" обвинений, в том числе обвинения в убийстве и терроризме.

После стрельбы появились сообщения о том, что Джеймс и Дженнифер Крамбли - родители 15-летнего стрелка - покинули Оксфорд и их разыскивают американские правоохранители. Их адвокат заявил Detroit News, что супруги не бежали от правосудия, а боялись за свою безопасность. По словам защитника, Крамбли возвращаются, чтобы предстать перед судом для официального предъявления обвинений.

Axios отмечает, что многие несовершеннолетние стрелки используют для нападений на школы найденное дома оружие, но их родителей обычно не привлекают к ответственности.

Прокурор округа Окленд Карен Макдональд пояснила на пресс-конференции в пятницу, что обвинения против родителей связаны с предполагаемой покупкой ими пистолета для своего сына. По ее словам, из сообщений в соцсетях следует, что пистолет стал подарком подростку от родителей на Рождество.

Стрельба в средней школе в городе Оксфорд в штате Мичиган произошла 30 ноября. Погибли четыре человека, ранены семь человек. Нападение устроил 15-летний подросток, который сам учился в этой школе. Он был взят под стражу под стражу и не сопротивлялся при задержании.

США Мичиган

Новости по теме

Новости

В США заявили о недопустимости влияния РФ на решения НАТО о расширении альянса

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"

Блинкен анонсировал разговор Байдена и Путина "в самом ближайшем будущем"
Пандемия коронавируса

В Британии 12 из 22 случаев "омикрона" выявлены у полностью привившихся

Что произошло за день: пятница, 3 декабря

Путин обсудил с Эрдоганом Карабах и турецкие беспилотники на Украине

Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу

Источник сообщил, что генконсул РФ в Нью-Йорке больше полугода ждет визу
Пандемия коронавируса

В эпицентре вспышки "омикрона" в ЮАР фиксируют рекордную заболеваемость

ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

ЕС усилит борьбу с дезинформацией о коронавирусе

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе

Украина заявила о 94 тыс. военных РФ на границе и возможной эскалации в январе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });