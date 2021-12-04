Родителям подростка, устроившего стрельбу в школе в Мичигане, предъявлены обвинения

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Прокуроры в США предъявили обвинение в четырех эпизодах непреднамеренного убийства родителям 15-летнего подростка, который 30 ноября устроил стрельбу в средней школе в городе Оксфорд в штате Мичиган, сообщает Axios со ссылкой на судебные документы. По уточненным данным, в результате нападения четыре человека погибли, еще семеро пострадали.

Как отмечается, самому стрелку предъявлено "две дюжины" обвинений, в том числе обвинения в убийстве и терроризме.

После стрельбы появились сообщения о том, что Джеймс и Дженнифер Крамбли - родители 15-летнего стрелка - покинули Оксфорд и их разыскивают американские правоохранители. Их адвокат заявил Detroit News, что супруги не бежали от правосудия, а боялись за свою безопасность. По словам защитника, Крамбли возвращаются, чтобы предстать перед судом для официального предъявления обвинений.

Axios отмечает, что многие несовершеннолетние стрелки используют для нападений на школы найденное дома оружие, но их родителей обычно не привлекают к ответственности.

П рокурор округа Окленд Карен Макдональд пояснила на пресс-конференции в пятницу, что обвинения против родителей связаны с предполагаемой покупкой ими пистолета для своего сына. По ее словам, из сообщений в соцсетях следует, что пистолет стал подарком подростку от родителей на Рождество.