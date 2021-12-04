США ждут от талибов большего в обеспечении прав женщин в Афганистане

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - США приветствовали указ лидера движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Хайбатуллы Ахундзада о правах женщин, но в то же время указали, что ждут большего от новой власти.

"Приветствуем указ, закрепляющий право женщины определять, выходить ли замуж и за кого", - заявил специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст.

"В то же время необходимо гораздо больше для обеспечения прав женщин во всех аспектах афганского общества, включая школы, рабочие места, политику и медиа", - написал американский дипломат в твиттере.

Накануне на подконтрольных движению интернет-ресурсах был опубликован специальный указ о правах женщин верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзада. В документе отмечается, что руководство движения поручает всем соответствующим должностным лицам, религиоведам и старейшинам племен предпринять шаги для реализации следующих прав женщин: для заключения брака требуется согласие взрослой женщины, никто не может заставить женщин выйти замуж.

Как говорится в указе, "женщина - это не богатство, а благородный и свободный человек", никто не может отдать ее кому-либо в обмен на какие-либо блага. "После смерти мужа, по истечении шариатской идды (четыре месяца и десяти ночей или беременности), вдова не может быть насильно выдана замуж", - подчеркивается в распоряжении.

Кроме того, теперь вдова имеет право получить приданое от своего нового мужа.

"Женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее (умершего) мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права", - отмечается в сообщении.

В указе также сказано, что тот, кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.

Министерству по делам хаджа и религии поручено поощрять ученых и проповедников относительно руководящих принципов, касающихся прав женщин, чтобы через их проповеди люди могли понять, что угнетение женщин и отрицание их прав приведет к гневу Аллаха, подчеркивается в документе.

Министерству информации и культуры рекомендовано регулярно распространять материалы о правах женщин в форме текста и аудио. Кроме того, ведомству следует издавать наиболее важные брошюры с тем, чтобы привлечь внимание ученых к шариатским правам женщин, повысить осведомленность и предотвратить продолжающееся угнетение.

Верховный суд должен дать указание всем судам рассматривать петиции женщин, особенно вдов, относительно их прав и притеснений в отношении них в принципе и не подвергать их дискриминации. Губернаторам и главам округов поручено в полной мере сотрудничать с этими министерствами и Верховным судом в выполнении данного указа.