Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии

Военный вертолет Ми-8 в ходе учений на Украине. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Заявление белорусской стороны о нарушении воздушного пространства со стороны Украины не соответствует действительности, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что Госпогранслужба Украины неоднократно и до этого подчеркивала, что в рамках усиления границы с Белоруссией будет активно применяться авиация и беспилотная авиация.

"Не исключением стал и вчерашний день, когда авиация мониторила ситуацию на границе. Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в том числе не допущено нарушения воздушного пространства Беларуси", - сказал Демченко.

Он добавил, что на данный момент белорусская сторона официально никаких материалов Госпогранслужбе Украины не направила.

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины также опровергли заявление Белоруссии о нарушении Украиной белорусско-украинской границы.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что при проведении Украиной учений военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".