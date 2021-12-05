Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 декабря

Подтверждение Росавиацией инцидента с самолетом НАТО, запланированное обсуждение Украины Байденом и Путиным, опровержение Киевом нарушения воздушного пространства Белоруссии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Росавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортом. В ведомстве пообещали направить по дипканалам протест в связи с этим случаем. В ведомстве подчеркнули, что увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ создает риски опасных инцидентов.

- Байден в разговоре с Путиным поднимет тему Украины и стратегической стабильности. По сообщению Белого дома, американский лидер собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной".

- Киев отверг обвинения в нарушении вертолетом воздушного пространства Белоруссии. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. В МВД Украины также опровергли обвинения Минска о нарушении Украиной белорусской границы.

- Сильный взрыв произошел в небе близ иранского Натанза. Агентство "Мехр" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что взорвалась ракета, выпущенная в рамках учений, целью которых была проверка скорости реакции сил ПВО на угрозу с воздуха.

- Турция предложила стать организатором переговоров Зеленского и Путина. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что Анкара готова создать площадку для диалога и, благодаря позитивным отношениям с Москвой и Киевом, предпринять шаги по недопущению эскалации.