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Премьер Южной Кореи заявил о необходимости сдерживания распространения "омикрон"-штамма

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Угроза нового варианта COVID-19 "омикрон" очевидна, поэтому Южная Корея сосредоточится на его сдерживании, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на премьер-министра Республики Корея Ким Бу Гема.

"Угроза варианта "омикрон" становится очевидной. Хотя у нас нет четкого представления о варианте "омикрон", несомненным является то, что он очень заразен", - цитирует агентство Ким Бу Гема.

Премьер-министр призвал к тщательным карантинным проверкам прибывающих в страну, а также к быстрому отслеживанию контактов зараженных "омикроном". Ким Бу Гем попросил людей о сотрудничестве и понимании в отношении решения правительства ужесточить смягченные ранее правила социального дистанцирования.

""Карантинный пропуск" - это мера защиты тех, кто не был вакцинирован", - сказал он.

"Это не несправедливая дискриминация, а тот минимум, который мы можем выполнить для защиты нашего общества", - отметил премьер-министр.

Ранее правительство расширило список мест, посетители которых должны будут предъявить либо документ о вакцинации, либо отрицательный результат теста на COVID-19. Также с понедельника по 2 января максимальное количество людей на частных собраниях будет сокращено до шести в столичном регионе и восьми в других районах страны. По словам премьер-министра, правительство Южной Кореи сосредоточится на увеличении темпов вакцинации, обеспечении доступности больничных коек и расширении лечения на дому, чтобы облегчить ситуацию с вирусом.

"Мы пытаемся обеспечить такое количество больничных коек, чтобы мы могли обслуживать 10 тыс. пациентов в день", - сказал он.

"Если мы создадим безопасную систему лечения на дому, мы также сможем уменьшить нагрузку на нашу систему медицинского реагирования", - добавил Ким Бу Гем.

Между тем, в понедельник число новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее впервые за три дня упало ниже 5 тыс. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за сутки в стране зарегистрировано 4 тыс. 325 новых случаев заражения COVID-19 и 41 летальный исход. KDCA также сообщило о 24 случаях заболевания новым вариантом коронавируса "омикрон". Ранее сообщалось о 12 зарегистрированных случаях "омикрона" в стране.

Южная Корея коронавирус Ким Бу Гем

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